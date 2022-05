„SOKO Linz“ kämpft mit einer durchwachsenen Bilanz

Trotz des kontinuierlichen Quotenabfalls werden auch am Dienstag zum Finale „Lazarus“ wieder rund 510.000 Zuschauer einschalten, was den Vorgängern „SOKO Kitzbühel“ oder „SOKO Donau“ nicht um allzu viel nachsteht (s.…Grafik). Genug Zuspruch jedenfalls, dass der ORF „SOKO Linz“ verlängert hat, schon im Mai wird an Schauplätzen wie dem Traun- und Attersee, im Eferdinger Becken und am MedCampus in Linz gedreht. Diese idyllischeren Drehorte dürfen auch das Land freuen, das 500.000 € in die zweite Staffel steckt und sich dafür einen touristischen Wert erhofft.