Preise fürs Baden bleiben trotz Teuerungen moderat

Die Außentemperaturen lassen zwar noch ein wenig zu wünschen übrig, doch viele Freibäder in Oberösterreich werden in den kommenden Tagen geöffnet. „Wir sind startklar“, sagt Thomas Fiechtl, Betriebsleiter des Kürnbergbades in Leonding, das morgen, Samstag, die Badesaison einläutet. Erfreulich: Trotz steigender Energiepreise bleiben die Ticketkosten moderat.