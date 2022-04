Brigitte Kowanz: Auch am Ende wartet das Licht

Die Säulen im Untergeschoß wurden selbst zu Lichtskulpturen, indem ihnen im Morsecode der Ausstellungstitel „I seem to recall“ eingeschrieben wurde. Unsere heutige Emoji-Sucht wird in einem humorigen, in reflektierenden Materialien gestalteten Kunstwerk thematisiert, das sich wie viele der Lichtspiele erst durch die Bewegung im Raum erschließt. Und transluzide Arbeiten aus den 80er-Jahren entfalten in einem abgedunkelten Raum ihre Wirkung. Eine Schau, die man einfach wirken lassen kann, die aber auch viele verborgene Botschaften in sich birgt.