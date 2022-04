Wenn ein Karfiol drei Tage zum Essen reichen muss

Alleine bis März waren es Gutscheine im Wert von 55.000 Euro, die bei den 16 Sozialberatungsstellen der Caritas ausgegeben wurden. „Da geht es darum, dass die ärgste Not gelindert wird und man zumindest etwas zum Essen daheim hat“, erklärt Michaela Haunold, Leiterin der Sozialstellen in OÖ. Denn wer mehr finanzielle Hilfe benötigt, etwa für Strom- und Gasnachzahlungen oder Miete, muss seine finanzielle Situation offenlegen – das dauert länger. „Der Kühlschrank ist aber akut leer“, so Haunold.