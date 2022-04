Zauberlehrlinge halten Wirtshauskultur hoch

Top-Leitstungen in Küche und Service

Im spannenden Finale in der Tourismusschule in Krems wurden folgende Sieger gekürt: In der Küche Stefan Bierschok (2. Lehrjahr) vom Goldenen Bründl in Oberrohrbach und Jan Koller (3./4. Lehrjahr) vom Triad in Krumbach, im Service Baasansuren Munkhtsetseg (2. Lehrjahr) vom Wirtshaus Hirsch in Groß Gerung sowie Nikolaus Mally vom Triad in Krumbach. „Man hat bei dem Bewerb gesehen und vor allem geschmeckt, dass die Gastronomie in Niederösterreich Spitzenkräfte für die Zukunft hervorbringt“, gratulierte auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger den „Zauberlehrlingen“.