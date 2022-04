Urfahranermarkt erwartet halbe Million Besucher

Schausteller, Standler und Gastronomen sind bereit: Nach zweieinhalbjähriger Zwangspause wird es ab Samstag endlich wieder einen Urfahranermarkt wie früher geben. Insgesamt werden rund 7.500 Tonnen Material aufgebaut und rund sechs Kilometer Kabel verlegt. Das umfangreiche Programm reicht von Konzerten über Aktivitäten für Kinder bis zu einem ökumenischen Gottesdienst (6. Mai) im Autodrom. Der Familientag am 4. Mai lockt mit ermäßigten Preisen. Mittwochabend findet im Festzelt ein Charity-Konzert für die Ukrainehilfe mit tr&b, Cook And The Gang und dem Hot Pants Road Club statt.