Vorarlbergs Bevölkerung wächst wieder stärker

Zum Stichtag 31. März 2022 waren in Vorarlberg 403.829 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet, das sind um 3385 Personen beziehungsweise 0,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. In den letzten 25 Jahren gab es nur ein Jahr, in dem der Bevölkerungszuwachs höher war: Im März 2016 wurden 2527 Menschen gezählt, die ihren Lebemittelpunkt nach Vorarlberg verlegt hatten.