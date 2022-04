„Geschäftsreisender“ blieb Rechnungen schuldig

Seit Jahresbeginn stieg der inzwischen arbeitslose 47-Jährige dann in Hotels in Ried, Vöcklabruck und anderen Ortschaften ab, gab sich dort stets als zahlungswillig aus, machte sich dann aber ohne zu zahlen aus dem Staub. Alleine in einem oberösterreichischen Hotel hinterließ er eine offene Rechnung über 6.000 Euro.