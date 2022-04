16-Jähriger sprayt Hakenkreuze auf Fassaden

Beamte der Polizeiinspektion Perg konnten einen 16-Jährigen aus Rechberg ausforschen, der am 11. April in Perg beim Herren-WC des dortigen Bahnhofs sowie in Aisthofen bei der dortigen Getreide-Trocknungsanlage auf der Außenmauer mehrere Graffiti mit polizeifeindlichen Schriftzügen (ACAB et.) sowie mehrere Hakenkreuze aufsprühte.