Erstmals schaffte es Gehörlose zur Badminton-EM!

Anfang Mai wird sie bei den Olympischen Spielen für Gehörlose starten. Während in Brasilien dann kaum geklatscht werden wird, die Zuseher mit Fahnenschwenken ihre Unterstützung zeigen, gebührt Katrin Neudolt schon jetzt großer Applaus! Die 32-Jährige bestritt gestern bei der Badminton-EM in Madrid als erste Gehörlose ein Spiel in der allgemeinen Klasse! „Wahnsinn“, staunt Reinhard Hechenberger von Meister BSC Linz. „Aller Ehren wert“, zieht Traun-Boss Herbert Koch den Hut vor der Niederösterreicherin, die nur über ein minimales Resthörvermögen verfügt.