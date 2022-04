Raiffeisen weiterhin auf Erfolgskurs

Blick in die Zukunft

Das Wachstum befeuert hätte vor allem die gute wirtschaftliche Entwicklung Vorarlbergs, was sich unter anderem in einer „extrem hohen Kreditnachfrage“ niedergeschlagen habe. „Die stabile wirtschaftliche Situation in Vorarlberg führte auch dazu, dass wir keine Risikokosten verbuchen mussten“, berichtete Hopfner. Was die Zukunft anbelangt, ist sein Optimismus jedoch gebremst: „Wirtschafts-, gesellschafts-, sozial- und gesundheitspolitisch ist so ziemlich alles in Bewegung gekommen. Wir werden uns wohl oder übel daran gewöhnen müssen, dass die Zyklen noch kurzweiliger werden.“