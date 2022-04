Für Linzer bleibt der Müll Aufreger Nummer 1

Innenstadt und Urfahr am meisten betroffen

Von den 6807 Meldungen, die 2021 beim Bürgerservice eingegangen sind, könnten 3467 (51 Prozent) positiv im Sinne des Melders erledigt werden. Die meisten Beschwerden bzw. Anregungen (1027) gab es, wie bereits in den Jahren zuvor, zum Thema Müllablagerung. Am meisten betroffen waren die Stadtteile Innere Stadt, Urfahr und Bulgariplatz. Gerade in diesen drei Bezirken spielt „Müllablagerung“ eine wichtige Rolle, „Grünschnitt“ ist besonders in den Gebieten Urfahr, Froschberg und Innere Stadt von Bedeutung.