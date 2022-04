Brudermord aus zwei Perspektiven

Wie kam das Verbrechen in die Welt? Geht es nach der Bibel, war es Kain, der den ersten Mord beging - und zwar ausgerechnet an seinem Bruder Abel. Die Geschichte lädt seit Jahrhunderten dazu ein, über Neid und Missgunst, Rache, Gewalt, Familie und Reue nachzudenken. Natürlich taten dies auch viele Künstler - zwei Werke von Komponisten, die ihre Version der Tragödie schufen, kontrastiert das Opernstudio des Landestheaters in der neuen Produktion „Kain und Abel oder Der erste Mord“ mittels musiktheatralem Doppelabend in der BlackBox des Musiktheaters.