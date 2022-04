Vierter Stich: Terminbuchung ab Mittwoch möglich

In den Tiroler Altenwohn- und Pflegeheimen würden wieder eigene Impfmöglichkeiten für die Bewohner geschaffen. „Weiters empfiehlt das Nationale Impfgremium eine vierte Impfung für Personen ab 65 Jahren nach individueller Nutzen-Risiko-Abwägung - wenn also etwa durch Vorerkrankungen eine verringerte bzw. verkürzte Immunantwort zu erwarten ist“, hieß es in einer Aussendung des Landes.