Spanische Regierung will „Catalangate“ untersuchen

In der Affäre um die Bespitzelung Dutzender katalanischer Separatisten mithilfe der israelischen Spähsoftware Pegasus hat Spaniens Regierung eine Untersuchung angekündigt. Das teilte Präsidialminister Félix Bolaños am Sonntag in Barcelona nach einem Treffen mit seiner katalanischen Kollegin Laura Vilagrà mit. Sie bezeichnete die Ankündigung jedoch als „unzureichend“ und kündigte „schwerwiegende Konsequenzen“ an, falls niemand in Madrid wegen der Affäre zurücktreten müsse.