Besitzerin in Sorge: Zwei Katzen erwischten Gift

„Gift muss in der Nachbarschaft ausgelegt werden“

Was Frieda G. besonders aufregt: Es ist schon ihre zweite Katze, die vergiftet wurde. Auch bei Kater „Smokie“ wurde im Herbst eine Vergiftung nachgewiesen. Schon damals war die Katzenmutter bei der Polizei. „Auch den Kater meiner Nachbarin hatte es erwischt. Er hat einen Leberschaden davongetragen. Das Gift muss in der Nachbarschaft ausgelegt werden, denn meine Katzen gehen nicht weit weg vom Haus.“