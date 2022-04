Antrag auf Elternteilzeit brachte die Entlassung

Als „höchst dubios“ stufen die Experten der NÖ-Arbeiterkammer und das Gericht jene Vorwände ein, unter denen Franz Z. im November des Jahres 2020 entlassen wurde. Der Familienvater traute seinen Ohren nicht, als ihm vorgeworfen wurde, dass er sich an einer Wasserfilteranlage für ein Aquarium, das in der Filiale als Deko dienen sollte, bereichert habe. Die Firma aus der Dienstleistungsbranche schaltete sogar die Polizei ein. Der vermutliche Hintergrund: Der Top-Verkäufer wollte in Elternteilzeit gehen und Stunden reduzieren, wie er das einige Jahre zuvor schon gemacht hatte.