Von Fahrrad erfasst: Mädchen (10) schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall in Innsbruck am Donnerstagnachmittag! Ein Radfahrer krachte auf einem Gehsteig in ein Mädchen (10). Beide kamen dadurch zu Sturz. Erst im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Zehnjährige sich dabei eine schwere Verletzung zugezogen hatte. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer und Zeugen.