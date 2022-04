Passagier war zur rechten Zeit am rechten Ort!

Durch den Blick nach Draußen bemerkte der Lokführer eines ÖBB-Zuges, der gerade in den Bahnhof Granitztal in Wolfsberg eingefahren war, eine Rauchentwicklung am unteren Bereich eines Waggons. Durch das schnelle Eingreifen eines Passagieres und der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.