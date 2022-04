Parlament leitet Untersuchung gegen Johnson ein

Das britische Parlament leitet in der sogenannten Partygate-Affäre eine Untersuchung gegen Premierminister Boris Johnson ein. Die Abgeordneten beschlossen am Donnerstag in London, einen Ausschuss mit der Klärung der Frage zu befassen, ob Johnson im Parlament bezüglich illegaler Feiern in Corona-Zeiten gelogen hat. Ein Antrag der Labour-Opposition wurde nach mehrstündiger Debatte ohne Abstimmung durchgewunken.