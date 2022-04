Johnson muss Bußgeld wegen Corona-Partys zahlen

Manche Feiern geduldet, bei einigen war Premier auch dabei

Die „Partygate“-Affäre setzte Johnson in Vergangenheit stark unter Druck - auch aus den eigenen Reihen seiner Konservativen Partei wurden Rücktrittsforderungen laut. Er habe Partys in seinem Amtssitz geduldet und soll bei einigen auch persönlich dabei gewesen sein. Seit der russischen Invasion in die Ukraine ist die Zustimmung zu dem britischen Premier jedoch wieder höher.