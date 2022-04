Rund 80 % der Briten halten Johnson für Lügner

Klarer Rücktrittsgrund

Ob Johnson das Parlament absichtlich in die Irre geführt hat - ein klarer Rücktrittsgrund - soll nach dem Willen der Opposition ein parlamentarischer Ausschuss klären. Noch am Donnerstag wollten die Abgeordneten darüber abstimmen, ob der zuständige Ausschuss mit der Untersuchung beauftragt werden soll. Die Debatte begann am Vormittag und könnte sich bis in den Abend hineinziehen.