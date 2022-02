Premier Johnson zu Party-Affäre: „I will survive“

Der britische Premierminister Boris Johnson (57) bemüht in der „Partygate“-Affäre einen Partyklassiker, um seinen Kampfgeist zu beweisen. Johnsons neuer Kommunikationschef Guto Harri erklärte am Montag, dass er den konservativen Regierungschef als erstes gefragt habe: „Wirst Du das überstehen, Boris?“ („Are you going to survive, Boris?“). Daraufhin habe der Premier angefangen, den Song von Gloria Gaynor von sich zu geben: „I will survive.“