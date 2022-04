Ein Kunst-Garten für das Finden der Erkenntnis

Das Theaterfestival „Steudltenn“ in Uderns belebt und bereichert seit elf Jahren im Frühjahr und Sommer das kulturelle Leben weit über die Grenzen des Zillertals hinaus. Am vergangenen Dienstag erfolgte der Start in die zwölfte Festivalsaison, welche sich als abwechslungsreicher Reigen aus Theater, Kleinkunst und Musik gestaltet und im August ihr Ende findet.