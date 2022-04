Ein Zirkus voller Hip-Hop-Beats

„Krieg und Frieden“ haben die drei Auftaktabende des Zirkus des Wissens an der JKU zum Motto, werden doch bei freiem Eintritt dabei Spenden für die Ukraine gesammelt. Am Mittwochabend öffnete sich also erstmals die „Manege“, die in Wahrheit ein kleiner, aber sehr feiner, moderner Veranstaltungssaal ist. Die Schauspielerin Anne Bennent machte den Anfang mit einer Lesung aus Tagebüchern von Ukrainern - weil sie sich dafür entschieden hatte, keine Texte vorab auszuwählen, sondern spontan zugriff, geriet der Vortrag öfters holprig, zumal ständig ukrainische Namen und Orte zu Stolpersteinen wurden. Als Überraschungsgast legte danach die Performerin Sainkho Namtchylak aus Tuwa einen schrägen Klangkunst-Auftritt hin.