„Am nächsten Tag konnte ich wieder sporteln!“

„Ich gebe zu, ich bin etwas eitel. Deshalb hat mich die stark hervortretende Krampfader am rechten Bein gestört. Bei meinen öffentlichen Auftritten sind ja doch täglich viele Blicke auf mich gerichtet“, lacht Philipp. „Darum habe ich mich in die Hände von Dr. Mellek begeben.“ Venenprobleme können auch sportliche Menschen treffen, wie etwa den Triathleten und mehrfachen Ironman-Finisher, der seit Pandemiebeginn die Österreicher in Schwung bringt (Fit mit Philipp, Mo bis Fr ORF 2, 9.10 Uhr).