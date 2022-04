„Die Mitarbeiter besser pflegen als die Gäste!“

Aufholbedarf bei Rückzugsmöglichkeiten

Auch die Unterkunft spiele in der Personalfrage eine mitentscheidende Rolle. „Vier Kellnerinnen in einem Doppelzimmer unterbringen – das geht nicht“, betont sie. Nach Ansicht ihres Kollegen Thomas Fankhauser steht der Alpenverein in diesem Zusammenhang vor einer großen Herausforderung. Das Personal brauche räumliche Rückzugsmöglichkeiten, die gebe es aber in vielen Hütten noch nicht.