Radler (17) lag regungslos auf Weg neben Straße

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck stürzte aus bislang unbekannter Ursache am Ostermontag gegen 0.50 Uhr mit seinem Mountainbike am parallel zur L1270 Ungenacher Landesstraße verlaufenden, Geh- und Radweg so heftig, dass dieser durch die Rettung und den Notarzt erstversorgt und später in das Salzkammergutklinikum nach Vöcklabruck verbracht werden musste.