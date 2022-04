Unaufmerksamkeit kostete Motorradfahrer das Leben

Am 15. April ereignete sich auf der Hagenauer Landesstraße 1100 in Mühlheim am Inn (Oberösterreich) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern infolge eines Auffahrunfalls beim Linksabbiegen. Laut Mitteilung des UKH Salzburg erlag der 56-jährige Deutsche am 16. April seinen schweren Kopfverletzungen.