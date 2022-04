Seniorin fuhr nach schwerem Auffahrunfall weiter

In Linzer Krankenhaus eingeliefert

Bei diesem erlitt die 79-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde in ein Linzer Krankenhaus eingeliefert. Die 78-Jährige blieb unverletzt und fuhr einfach weiter, ohne mit der Verletzten Kontakt aufzunehmen. Erst am Autobahnparkplatz Ansfelden konnte sie eine Polizeistreife antreffen, nachdem sie dort mit ihrem erheblich beschädigten Wagen auf den Pannendienst wartete. Die 78-Jährige wird angezeigt.