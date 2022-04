Dornauer stellt sich hinter IV-Präsident Swarovski

„Überlegt vorgehen“

SPÖ-Obmann Georg Dornauer verlangt daher von den Verantwortlichen in der EU und in Österreich, die Konsequenzen von Sanktionen mitzudenken und auch entsprechend zu kommunizieren: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, überlegt vorzugehen, um das Verständnis und das Vertrauen in der österreichischen Bevölkerung nicht endgültig zu verlieren. Die Menschen brauchen in diesen geopolitisch unsicheren Zeiten ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit“, sagt Tirols oberster Roter abschließend.