Eine Freundschaft, die den Tod überdauert

Bereits das Kennenlernen der beiden Frauen war recht unkonventionell. „Ich war damals alleinerziehende Mutter und sehnte mich nach einer Begleitung für Freizeitaktivitäten. Also gab ich ein Inserat in der Zeitung auf“, erzählt Andrea. Die ansprechendste Antwort erhielt sie nicht von einem Mann, sondern von Sigrid Hutter. Auf Transparentpapier schrieb diese mit Tusche, dass sie zwar nicht den gesuchten Anforderungen entspreche, aber gerne die Verfasserin dieser Zeilen kennenlernen würde: „Wir waren von Stund an befreundet.“ Hutter war bekennende Lesbe. Andrea indes dem anderen Geschlecht zugetan. „Das war das Geheimnis unserer langjährigen Freundschaft“, verrät Andrea. Sigrid Hutter habe ein sehr intensives Leben geführt - in jeder Hinsicht.