Weißenkirchener Wehrkirche wird jetzt renoviert

Seit Anfang des Jahres wird im Inneren der Wehrkirche in Weißenkirchen in der Wachau geschraubt. Durch den Krieg in der Ukraine und die Pandemie konnten die für die Sanierung einkalkulierten Spenden zuletzt nicht plangemäß gesammelt werden. Ab Juni gibt es wieder die Chance, sich am sakralen Aufputz zu beteiligen.