Opfer fragen sich: Wie viel ist mein Leben wert?

„Viele Opfer leben danach in Angst“

Das Opfer (16), das die vier übrigens identifiziert hat, spielte bei der Haftprüfung keine Rolle. Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum OÖ kennt solche Fälle: „Viele Opfer leben danach in Angst, dass sie durch die freigelassenen Täter wieder Gewalt erfahren. Was auch immer mitschwingt, ist die Frage: Was ist mein Leben wert? Oder hat meine körperliche Sicherheit so wenig Wert?“ Die Mitarbeiterinnen des Gewaltschutzzentrums unterstützen Opfer von sexuellen Übergriffen bei der Anzeigenerstattung und gerichtlichen Einvernahmen. In Strafverfahren stellen sie ihnen, wenn es erforderlich ist, eine Anwältin oder einen Anwalt zur Seite.