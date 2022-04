Der Weg in die Hölle

Emotionen hintanstellen

Aber - so zynisch das vielleicht klingen mag - gerade in solchen Situationen ist die Politik gut beraten, Emotionen hintanzustellen. Denn Emotionen können zu fatalen Fehlentscheidungen führen, die man bei nüchterner Betrachtung so vielleicht nicht gefällt hätte. Deswegen ist man in Zeiten des Krieges immer gut beraten, wenn man sich an die Ratschläge von Militärs hält. Die haben gelernt, auch in den schrecklichsten und verstörendsten Momenten kühlen Kopf zu bewahren. Weil das überlebenswichtig sein kann.