„TSD beschäftigt derzeit lediglich 29 Betreuer“

Laut Stolz habe es schon Neueinstellungen gegeben

Die Mitarbeiter-Suche in den Reihen der TSD läuft - wie berichtet - auf Hochtouren. „Es hat auch bereits Neueinstellungen gegeben und wird - unter anderem Dank der Initiative in Richtung Universität sowie Fachhochschulen im Sozialbereich durch das Büro von LR Gabriele Fischer - noch weitere in den kommenden Wochen geben“, verspricht Florian Stolz von der TSD.