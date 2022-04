Jede Menge Spiel und Spaß zum heurigen Osterfest

Wer in der Zeit bis zum Osterfest noch etwas erleben möchte, der hat in den kommenden Ferientagen noch viele Möglichkeiten dazu. In Schloss Hof im Weinviertel wartet ab Samstag neben dem traditionellen Ostermarkt samt Kunsthandwerk auch ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Ob Basteln in der Osterhasenwerkstatt, Ponyreiten, Kutschenfahren, Kasperltheater oder die große Ostereiersuche – bis zum Montag ist noch für jeden etwas dabei.