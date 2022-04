Justin Bieber designt eigenes Vespa-Sondermodell

Nun also Vespa. „Das erste Mal, dass ich mit einer Vespa fuhr, war irgendwo in Europa, vermutlich in London oder Paris. Ich erinnere mich nur daran, dass ich eine Vespa sah und dachte: So eine will ich mal fahren. Das war eine so fantastische Erfahrung, nur der Wind, der durch meine Haare wehte und dieses Gefühl der Freiheit. Es war einfach nur klasse“, schwärmt Justin Bieber. Da lag es nahe, dass er ja sagte, als Piaggio anklopfte und höchstwahrscheinlich auch eine Stange Geld mitbrachte.