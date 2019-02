Vespa GTS 300: Espresso-Zuschlag für Bestseller

LED-Lichter rundum

Der Flair des italienischen Lebensgefühls ist seit 1946 serienmäßig an Bord, bei der GTS ab sofort auch LED-Scheinwerfer und -Rücklicht, schließlich kann auch ein so klassischer Motorroller höchst modern sein. Noch moderner geht es auf der Vespa GTS 300 Super Tech zu, die im Mai zum Händler rollt: Sie hat als einzige GTS ein TFT-Display samt passender Connectivity. Verbindet man sein Smartphone, auf dem die Vespa-App installiert ist, via Bluetooth, kann man sich am Display auch Navigationshinweise anzeigen lassen. Das hat die GTS der kleineren Primavera voraus.