„Capcom Fighting Collection“: Prügeln wie damals

Die „Capcom Fighting Collection“ umfasst die Titel „Darkstalkers: The Night Warriors“, „Night Warriors: Darkstalkers‘ Revenge“, „Vampire Savior: The Lord of Vampire“, „Vampire Hunter 2: Darkstalkers‘ Revenge“, „Vampire Savior 2: The Lord of Vampire“, „Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition“, „Super Puzzle Fighter II Turbo“, „Super Gem Fighter Mini Mix“, „Cyberbots: Full Metal Madness“ sowie den ersten Heimkonsolen-Port von „Red Earth“. Alle Titel wurden mit einer Online-Funktionalität versehen und erlauben unter anderem Ranglistenspiele.