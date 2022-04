Auto mit Baby an Bord kracht in Tirol gegen Hirsch

Schock für eine Jungfamilie am Dienstagabend im Tiroler Oberland: Eine 27-jährige Autolenkerin, die mit ihrem Freund und dem erst wenige Wochen alten gemeinsamen Baby unterwegs war, krachte in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) frontal gegen einen Hirsch, der plötzlich auf die Straße gelaufen war. Die Frau und das Kleinkind wurden in die Klinik eingeliefert. Auch der Mann erlitt Verletzungen.