Mission von Rüdisser: Vertrauen zurückerobern

Warten auf Prüfergebnisse angesagt

In der Tat haben nicht nur die Vertreter der Opposition einige Fragen zu den Finanzgeschäften - eine dringliche Anfrage sowie eine Sondersitzung des Landtags am 25. April sollen für mehr Klarheit sorgen - auch die Mitarbeiter des Finanzamts prüfen die Inseratengeschäfte sowie die Überweisung des Wirtschaftsbundes von rund 900.000 Euro. Diese Summe war in den vergangenen acht Jahren an die Vorarlberger Volkspartei geflossen.