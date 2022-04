Geld für Agrarmarketing fließt siebenfach retour

Blick in die Zukunft: Großgastronomie im Visier

Beim Pressetermin in „Mair’s Beerengarten“ in der Innsbrucker Altstadt sah sich Agrarmarketing-Chef Matthias Pöschl durch die Studie in seinem Weg bestärkt. Der Blick in die Zukunft: „Wir werden noch mehr den Fokus auf die Großgastronomie und Großküchen legen.“