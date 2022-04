Private Hilfslieferungen für Tiere in Not

Nina Miksch ist es gewohnt, weit zu fahren: Seit mehr als 30 Jahren ist sie mit ihren Windhunden Tausende Kilometer quer durch Europa zu Ausstellungen unterwegs. Dadurch hat sie sich im Laufe der Zeit auch ein großes Netzwerk zu Tierliebhabern und Züchtern in der Ukraine aufgebaut. So war es für sie selbstverständlich, gleich zu Kriegsbeginn Betroffene im Land zu kontaktieren und mit einer ersten Hilfslieferung loszufahren. Was vor einigen Wochen begonnen hatte, setzte eine große Welle an Hilfsbereitschaft in Gang. Mittlerweile sind es zehn Tonnen Futter, die Miksch und Bekannte privat bis über die Grenze direkt in die Ukraine gebracht haben.