Der Wahnwitz des Lebens

Die Tragikomödie „Jenny Jannowitz“ von Michel Decar feierte am Freitagabend auf der Linzer Studiobühne die Österreichische Erstaufführung. Anna Marboe inszeniert das Stück flott, jung, schräg und mit witzigen Ideen. Zeitweise wähnt man sich gar in einem modernen „Alice im Wunderland“ (Bühne und Kostüme: Helene Payrhuber). Wichtige Lebensfragen werden verpackt in dadaistische Szenen, denen die jungen Darsteller mehr als gewachsen sind: Gemma Vannuzzi als Sibylle, Rebecca Hammermüller als Mutter, Patrick Ljuboja als Oliver, Kaspar Simonischek als Doktor Pappeldorn, Leonie Jacobs als Jenny und Nils Thomas in der schweißtreibenden Hauptrolle des Karlo. Bravo!