„Kärnten sollte Bemühungen im Klimaschutz erhöhen“

Landesrätin Schaar muss Rede und Antwort stehen

TK-Obmann Gerhard Köfer kündigt als Mitglied des Kontrollausschusses des Landtages an, dass dort dieser Bericht debattiert werden wird. Außerdem: „Wir werden Landesrätin Sara Schaar in den Ausschuss laden. Kärntens Klimapolitik war in den vergangenen Jahren offensichtlich kaum vorhanden. Schaar wird dem Ausschuss Rede und Antwort stehen müssen.“ Günter Bauer abschließend: „Kärnten sollte seine Anstrengungen in Sachen Klimaschutz erhöhen.“