Patient verstrahlt: Klinikum probt den Ernstfall

Ein nuklearer oder radiologischer Notfall in Kärnten – ein Szenario, das sich niemand ausmalen möchte. Um dennoch für einen derartigen Ernstfall gerüstet zu sein, wird in regelmäßigen Abständen im Klinikum Klagenfurt geübt. Denn als drittgrößtes Krankenhaus Österreichs steht die Klinik als offizielles Schwerpunktkrankenhaus Kärntens im Rahmen des Strahlenschutz-Notfallsystems an vorderster Front.