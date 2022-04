Die große Empörung: Politiker, Medien und wir

Was die Sache aber mit den Medien, uns allen und der Schauspielerin Barbara Streisand zu tun hat? 2003 wurden 12.000 Fotos der kalifornischen Küstenlinie gemacht. Darauf waren viele Luxushäuser zu sehen. Eines davon gehörte Streisand. Was niemand wusste und keinen interessiert hätte. Doch die gute Barbara fühlte sich in ihrer Privatsphäre verletzt und klagte auf 50 Millionen Dollar. Wodurch sich natürlich jedermann erst recht das Bild ihres Hauses anschaute. Privat blieb da gar nichts mehr.