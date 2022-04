Cobra-Unfall: Vorwürfe gegen Kanzler und Ehefrau

Innenministerium kündigt Anzeigen an

Am späten Montagnachmittag meldete sich dazu bereits das Innenministerium zu Wort und kündigte an, dass die Direktion für Spezialeinheiten aufgrund „der vorliegenden falschen Behauptungen und der dadurch entstehenden Sicherheitsgefährdungen“ Strafanzeigen einbringen werde. Ohne auf die konkreten Vorwürfe einzugehen, wurde betont, dass Personenschutz „eine ernste Notwendigkeit“ sei. Und: „Niemand kann sich Personenschutz aussuchen.“ Es sei außerdem eine Maßnahme, die das Familienleben „stark beeinträchtigende“.