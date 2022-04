Tiroler Firma zeigt Wege aus der Energiekrise auf

„Krone“:Herr Kloger, auch in Ihrem Unternehmen stehen Hochöfen. Sie sind Symbol für den enormen Energiebedarf in der Industrie. Wie hoch ist dieser in Ihrem Fall?

Max Kloger: Ja, wir haben einen hohen Energiebedarf, brauchen Strom, Gas und Koks zum Schmelzen des Altmetalls. Vor der Teuerung haben wir je eine Million Euro im Jahr für Strom und Gas aufgewendet. Für Letzteres ist der Preis mittlerweile dreimal so hoch, bald vielleicht sechsmal, wenn man Prognosen glaubt. Das muss man als Betrieb erst einmal stemmen in so kurzer Zeit.